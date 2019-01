NATO-Russland-Rat tagt erstmals in diesem Jahr

Die NATO führt am Freitag erstmals in diesem Jahr Gespräche mit Russland. Die Botschafter beider Seiten kommen am Vormittag im NATO-Russland-Rat im Hauptquartier des Militärbündnisses in Brüssel zusammen, um 11.30 Uhr tritt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor die Presse.

Diplomaten zufolge drehen sich die Beratungen um die Zukunft des INF-Abrüstungsvertrags sowie um die Lage in der Ukraine und insbesondere im Schwarzen Meer. Die USA und die NATO werfen Russland vor, mit seinem Raketensystem 9M729 gegen den INF-Vertrag zu mit Atomwaffen bestückbaren Mittelstreckenraketen zu verstoßen.

US-Präsident Donald Trump droht, das 1987 geschlossene Abkommen aufzukündigen, wenn Moskau bis zum 2. Februar nicht einlenkt. Zudem hatte Ende November das gewaltsame Vorgehen der russischen Küstenwache gegen ukrainische Marineschiffe für Proteste der NATO gesorgt.

Aus Sicht der NATO gibt es im Streit über den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen keinen Verhandlungsspielraum mehr. “Die USA haben deutlich gemacht, dass Russland konkrete Schritte unternehmen muss, um wieder vollständig und überprüfbar Vertragstreue herzustellen”, sagte ein Bündnissprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Dazu gehöre die Zerstörung der neuen Marschflugkörper 9M729 (NATO-Code: SSC-8) und der dazugehörigen Ausrüstung. Sie sollen nach Angaben aus den USA mindestens 2.600 Kilometer weit fliegen können und wären damit in der Lage, nahezu alle Hauptstädte in Europa zu treffen.

Dass Russland in der Auseinandersetzung einlenkt, gilt als ausgeschlossen. Die Regierung in Moskau weist die Forderungen und Vorwürfe der USA vehement zurück. So gibt sie die maximale Reichweite seines Marschflugkörpers mit nur 480 Kilometern an, was vertragskonform wäre.