Naturgemäß die höchste Kunst

Von Christian Pichler

Ludwig van Beethoven zum Auftakt, das Streichquartett Nr. 7 in G-Dur ein Werk von 1800. Macht sich der Meister über höflich-höfisches Getue lustig? Das Minetti Quartett heiter gestimmt, spielt Beethovens Spielchen mit. Man sieht förmlich mit Perücken bewehrte Männer herumscharwenzeln, die Damen hold lächelnd. „Thomas Bernhard und seine Musik“ nennt das international renommierte Minetti Quartett den für die Salzkammergut Festwochen Gmunden zusammengestellten Abend. Eine Hälfte des Quartetts bilden Maria Ehmer und Anna Knopp, beide in Ohlsdorf und 1982 geboren. Sie sind seit der Gründung dabei, in heutiger Besetzung spielen noch Milan Milojicic (Viola) und Leonhard Roczek (Cello).

Mit dem zweiten Stück am Mittwoch im Stadttheater Gmunden erlaubte sich das Quartett eine quasi posthume Korrektur von Bernhards enggeführter musikalischer Ästhetik. Dmitri Schostakowitschs Streichquartett Nr. 7, verschlungen und fragmentiert, zwischen Trauer und erinnertem Glück mit seiner 1954 verstorbenen ersten Frau pendelnd. Ungemein spannungsgeladen dargeboten, ein kreativer Triumph Schostakowitschs über den Sadisten Stalin.

Bernhardsche Ansprüche

Musik war oft ein Thema in Thomas Bernhards Werk, naturgemäß nur die hohe oder gleich die höchste Musik. Fast vollständig in Bernhards Bibliothek: die Sinfonien Beethovens.

Dort aufgefunden auch eine Aufnahme von Franz Schuberts „Der Tod und das Mädchen“, in Gmunden das berückende Finale nach der Pause. Wieder und wieder fährt einem dieses erschütternde und geniale Werk in die Knochen, unerreicht die Schönheit von Schuberts vergeblichem Aufbegehren im zweiten Satz. Perfekt dargeboten vom Minetti Quartett, unerbittlich der Hinweis auf die je eigene Vergänglichkeit.

Jubel und Bravos im Stadttheater, das Quartett reichte mit dem zweiten Satz aus Felix Mendelssohns Canzonetta Op. 12 ein Extrazuckerl nach.