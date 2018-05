Anti-Putin-Proteste in Russland

In Russland sind bei den landesweiten Protesten gegen Präsident Wladimir Putin nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info mehr als 350 Demonstranten festgenommen worden. Die Polizei ging am Samstag mit Tränengas gegen die Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration in der Hauptstadt Moskau vor, berichteten Reporter.

Demnach kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Oppositionellen und Kreml-Anhängern. Unter den Festgenommen von Moskau befindet sich der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny. Auch sein Verbündeter, Nikolai Ljaskin, wurde demnach festgesetzt. Nawalny hatte zum Protest gegen Putins bevorstehende, erneute Amtseinführung aufgerufen.

Der Anti-Korruptions-Aktivist Nawalny war zur Präsidentenwahl im März nicht zugelassen, bei der Putin mit fast 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Der Kremlchef ist in Russland seit dem Jahr 2000 an der Macht. Er wird am Montag den Eid für eine weitere sechsjährige Amtszeit ablegen.