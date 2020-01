NBA-Legende Bryant bei Helikopterabsturz gestorben

Der 41-jährige Basketball-Superstar Kobe Bryant ist am Sonntagvormittag bei einem Helikopterabsturz tödlich verunglückt. Dies bestätigte die Stadt Calabasas, wo der Hubschrauber abgestürzt war, auf Twitter. Bryant hatte von 1996 bis 2016 für die Los Angeles Lakers in der NBA gespielt und wurde insgesamt fünf Mal Meister (2000, 2001, 2002, 2009 und 2010) in der besten Basketball-Liga der Welt.