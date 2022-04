Nehammer bei den Bürgermeistern

Der Zusammenhalt sei in Zeiten wie diesen umso wichtiger. Denn nur gemeinsam könne man die aktuellen Probleme wie Corona-Panddemie, Ukraine-Krieg und Inflation erfolgreich bewältigen, dankte Bundeskanzler Karl Nehammer zum Auftakt seines Besuchs beim Bürgermeisterstammtisch in Traun den OÖVP-Ortschefs aus dem Bezirk Linz-Land: „Aufgabe der Politik ist es auch, Mut zu machen — und erste Teilergebnisse machen Mut! Ich weiß, gerade ihr musstet in Corona-Zeiten die vielen Regierungsentscheidungen vor den Menschen verteidigen und dafür brauchte es oft einen breiten Rücken. Aber leider waren wir in der Politik nicht so schnell, wie sich das Virus verändert hat.“

Inzwischen seien die Teuerungswelle und eine Energiekrise wegen des Ukraine-Krieges noch dazu gekommen. Doch die Regierung habe mit zwei Anti-Teuerungspaketen in der Höhe von zusammen vier Milliarden Euro schnell und vor allem zielsicher reagiert — und die Koalition sei auch bereit, weiteres Geld zur Abfederung der Inflation in die Hand zu nehmen.

Leider würden Krieg und Wirtschaft direkt zusammenhängen und das mache politische Entscheidungen nicht immer einfach.

Wie sehr den Kanzler der nahe Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf Europa beschäftigt, zeigte die sehr emotionale Schilderung seiner Reise in die Ukraine und anschließend nach Russland, die in enger Abstimmung mit der EU und der Türkei abgewickelt wurde, wie Nehammer betonte.

Für diese Mission bekam er von den Bürgermeistern aus OÖ ein positives Echo, weil diese Reise sei an den Stammtischen im Land durchwegs begrüßt worden.