„Nein, ich habe keine Erfahrung, aber Kraft“

Gelernter Jurist, erfolgreicher Komiker und auf dem Sprung an die Staatsspitze: Wolodymyr Selenskyj gilt nach der ersten Wahlrunde am Sonntag als chancenreichster Anwärter auf das Präsidentenamt in der Ukraine. 45 Millionen Menschen in einem der ärmsten Länder Europas werden damit möglicherweise bald von einem Mann regiert, der von sich sagt: „Ich bin ein Clown, und ich bin stolz darauf.“ Und der auch aus seiner politischen Erfahrungslosigkeit kein Hehl, sondern ein Zeichen gegen die Regierenden macht: „Nein, ich habe keine Erfahrung“, räumte er gestern ein. Er habe aber ausreichend Kraft und Energie und lerne bereits für seine mögliche neue Aufgabe.

Dass er sich dieser stellen wird dürfen, halten Experten nach dem ersten Wahldurchgang für sehr wahrscheinlich. Nach Auszählung von 85 Prozent aller Stimmen kam Selenskyj gestern nach Angaben der Wahlkommission auf 30,4 Prozent. Ihm folgten weit abgeschlagen Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 16 Prozent und Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko mit 13,3 Prozent. Einige der am Sonntag ausgeschiedenen Kandidaten gaben für die Stichwahl am 21. April bereits mehr oder weniger deutliche Wahlempfehlungen für Selenskyj ab.

Während dessen Siegeszuversicht also eine reale Basis hat, wirkt Poroschenkos Prognose „wir werden gewinnen“ wie Zweckoptimismus. Der nicht zuletzt wegen des gebrochenen Versprechens der Korruptionsbekämpfung abgestrafte Staatschef will die „Lektion“ verstanden haben.