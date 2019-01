NEOS wählen ihre EU-Spitzenkandidatin

Die NEOS finalisieren am Samstag ihre Kandidatenliste für die EU-Wahl im Mai. Bei einer Mitgliederversammlung im Wiener Palais Wertheim wird zunächst am Vormittag die Listenerste – voraussichtlich die Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon – gewählt. Am Nachmittag werden die übrigen Listenplätze gewählt sowie das EU-Programm präsentiert und auch gleich beschlossen.

Insgesamt haben sich bei den NEOS 35 Leute für die EU-Wahl beworben. Für den ersten Listenplatz kandidiert neben Gamon das weniger bekannte Parteimitglied Claus Dieter Volko. Zu Beginn der Mitgliederversammlung wird Parteichefin Beate Meinl-Reisinger eine Rede halten.