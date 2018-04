Nestle-Tochter verlegt Zentrale nach Linz

Verwaltungsdrehscheibe für Österreich des Speise-Eis- und Tiefkühlexperten bisher in Wien – Nestle-Grundstück ging an Spitz-Chef

Es war ein Nackenschlag am 7. März des Vorjahres: An diesem Tag wurde bekannt, dass das Linzer Nestle-Werk für immer schließen wird. 127 Angestellte standen vor einer ungewissen Zukunft. Während sich für den Großteil der Mitarbeiter mittlerweile neue Perspektiven aufgetan haben, dreht sich am Nestle-Standort im Linzer Franckviertel das Rad weiter. Er soll von neuen Projekten mit Leben erfüllt werden.

Neue Eigentümer

Die Liegenschaft hat mit Anfang April einen Käufer gefunden. Gemeinsam mit Partnern sicherte sich Spitz-Chef Walter Scherb das Grundstück, als neuer Eigentümer fungiert F & S Immobilien. Vorerst sollen die vorhandenen Lagerhallen und Büros vermietet werden, allerdings wird auch über neue Konzepte nachgedacht. Ausgeschlossen wurde gestern jedenfalls, dass am Areal ein Spitz-Werk entstehen könnte.

Neue Zentrale für Linz

Für Nestle selbst ist das Kapitel Linz allerdings noch nicht abgeschlossen – im Gegenteil. Wie Nestle-Österreich-Chef Fabrice Fevero gestern bekannt gab, siedelt der Nahrungsmittelgigant die Österreich-Zentrale seines Joint Ventures Froneri, an dem Nestle zur Hälfte beteiligt ist, von Wien nach Linz um. Arbeiteten bisher 25 Mitarbeiter im Linzer Verkaufsbüro, wird der Personalstand als Austro-Drehscheibe auf 35 aufgestockt.

„Spricht für den Standort“

Dass alle Verwaltungsagenden von Froneri, das Marken wie etwa Schöller, Milka oder Smarties vertreibt, nach Linz übersiedeln, ist für LH Thomas Stelzer und LH-Stv. Michael Strugl ein Qualitätsbeweis für den Standort. Es zeige die große Attraktivität von Linz und Oberösterreich als Wirtschaftsstandort, betonten sie ebenso wie der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. LH Stelzer sah es zudem als Auftrag: „Ich möchte für Unternehmen in Oberösterreich Möglichkeiten schaffen, die sie woanders nicht haben. Wenn ein Unternehmer vor der Frage steht, wo er investieren soll, muss Oberösterreich die Antwort sein. Daran werden wir konsequent“, kündigte er an.

