Netanyahus Anklage könnte Weg aus Krise ebnen

Nach dem Scheitern von Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß bei der Regierungsbildung in Israel standen die Zeichen gestern auf Neuwahlen. Doch am Abend kam die Meldung, mit der die Karten noch einmal neu gemischt werden könnten: Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll wegen Korruption vor Gericht. Das Justizministerium teilte am Donnerstag mit, Netayahu solle wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt werden.

Netanyahu, der alle Vorwürfe zurückweist und sich als Opfer einer „Hexenjagd“ betrachtet, hatte für den (erwarteten) Fall der Anklageerhebung zwar schon angekündigt, sich nicht aus der Politik zurückziehen zu wollen. Die Frage ist aber, ob seine Likud-Partei mitspielt.

Nimmt sich Netanyahu — freiwillig oder unfreiwillig — aus dem Spiel, stünden etwaige Verhandlungen über eine Große Koalition von Gantz’ Bündnis mit Likud unter neuen Vorzeichen. Gantz hatte nämlich eine Regierung mit Likud nur abgelehnt, weil er nicht mit Netanyahu in einem Team arbeiten wollte. Seit Mittwoch läuft eine dreiwöchige Frist, innerhalb der jeder Abgeordnete eine Regierungsmehrheit suchen kann. Sollte sich keine Koalition finden, sind Neuwahlen unausweichlich.