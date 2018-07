Neue Abgastests bringen VW in Nöte

Ab 1. September dürfen in Europa nur noch Neuwagen zugelassen werden, die den Abgastest nach den neuen WLTP-Kriterien durchlaufen haben. Diese Tests sind umfangreicher und dauern auch länger. Damit kommt VW neuerlich in die Bredouille: Ein Unternehmenssprecher hat gestern bestätigt, dass VW für bereits produzierte Fahrzeuge riesige Abstellflächen anmieten muss. Außerdem werde sich durch die neuen Testverfahren die Auslieferung bereits bestellter Fahrzeuge verzögern. Abgestellt werden bereits produzierte, aber noch nicht WLTP-getestete VW-Modelle nicht nur auf Firmenflächen in Wolfsburg, Emden und Ingolstadt, sondern auch auf angemieteten Arealen in Hannover sowie aller Voraussicht nach auch in einem großen Parkhaus des noch in Bau befindlichen neuen HauptstadtFlughafens in Berlin.

Kunden müssen warten

Was die absehbaren Lieferverzögerungen betrifft, geht man bei VW von 200.000 bis 250.000 betroffenen Bestellungen aus. Darüber hinaus rechnet man für das 2. Halbjahr 2018 auch mit wirtschaftlichen Einbußen.

In diesem Zusammenhang bestätigte der VW-Sprecher gestern auch eine Drosselung der Produktion, um nicht auch noch die neuen Lager überquellen zu lassen. Nach den Werksferien wird am VW-Stammsitz Wolfsburg bis Ende September wöchentlich an ein bis zwei Tagen nicht produziert werden. Stillstehen werden die Produktionslinien in diesem Zeitraum auch imWerk Zwickau — dort aber nur in Form vereinzelter Schließtage, so der VW-Konzernsprecher.