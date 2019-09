Neue Achse Berlin-Rom-Paris berät Verteilung von Migranten

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) will heute auf Malta mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Italien und Malta sowie mit dem EU-Ratsvorsitzenden Finnland und der EU-Kommission über einen Mechanismus zur Verteilung von im Mittelmeer aufgegriffenen Migranten beraten.

Damit soll verhindert werden, dass jedes Mal, wenn ein Schiff Menschen an Bord nimmt, langwierig verhandelt wird, welcher Staat sie aufnimmt. Die Ergebnisse der Gespräche sollen am 8. Oktober beim EU-Innenministerrat vorgestellt werden.

Seehofer hatte angeboten, Deutschland könne jeweils ein Viertel der Geretteten aufnehmen. Dafür hatten ihn einige Politiker von CDU und CSU kritisiert. Seehofer betonte aber, neue Vereinbarungen dürften nicht dazu führen, dass das Geschäft der Schlepper befördert werde. „Wir können jetzt nicht einen Pendeldienst zwischen der libyschen Küste und Italien einrichten.“

Position Österreichs

Österreich ist in Malta nicht dabei. „Wir wurden nicht eingeladen, so wie übrigens die meisten EU-Staaten nicht eingeladen wurden“, so ein Sprecher des Innenministeriums. Die Bereitschaft, über eine Verteilung der Migranten zu reden, hält sich ohnehin in Grenzen.

„Wir brauchen keine neue Debatte über die Verteilung von illegalen Migranten in Europa, sondern … einen ordentlichen Schutz der EU-Außengrenzen“, hatte Karoline Edtstadler als ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament erklärt. „Eine Zwangsverteilung von Migranten in der EU kommt für uns keinesfalls in Frage“, sagte gestern ihr FPÖ-Pendant Harald Vilimsky.

Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich gegen einen Transfer der Geretteten nach Europa positioniert und für Verfahrenszentren an den Außengrenzen plädiert. Neos ist für eine Aufnahme von Bootsflüchtlingen, wenn diese einen positiven Asylbescheid erhalten. Jetzt und Grüne befürworten eine Verteilung.