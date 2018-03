Neue APP soll pflegende Angehörige entlasten

LINZ – „Ich habe meine Mutter zu Hause betreut und stand immer wieder vor der Herausforderung, Besuche von Verwandten und Freunden zu koordinieren, jemanden zu organisieren, der mit meiner Mutter Zeit beim Uno-Spielen verbringt oder mit ihr zum Arzt geht“, schildert Michael Matzner seine Motivation, diese organisatorischen Aufgaben auf elektronischem Weg zu lösen.

Mittlerweile wurde das Ordensklinikum Linz Elisabethinen auf seine innovative web-basierte Applikation (APP) namens youtoo aufmerksam und hat sich mit 26 Prozent an dem Start-up des Bad Schallerbachers beteiligt. „Youtoo ist ein Tool, das die so wichtige menschliche Fürsorge vereinfacht“, betont Ordensklinikum-Geschäftsführer Raimund Kaplinger. Den Patienten und Angehörigen werde die APP kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auch gespag-Spitäler setzten auf digitale Hilfe

„Personen, die Angehörige betreuen, brauchen sowohl organisatorische Unterstützung, als auch Zugang zu Pflege-Know-How. Digitale Lösungen können dazu einen ganz wesentlichen Beitrag leisten, insbesondere wenn die digitale Lösung mit der hohen Kompetenz der Profis z.B. aus den Krankenhäusern in Oberösterreich kombiniert wird“, betont Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander. Auch in den gespag-Spitälern werde youtoo in absehbarer Zeit angeboten. Das erste Pilotprojekt dazu startet in Kürze im LKH Rohrbach.

Zu den ersten Institutionen, die die APP einsetzen, gehört das ST. Barbara Hospiz in Linz. Laut der Leiterin Margret Krebelder wird damit die Freiwilligenarbeit koordiniert, die Erfahrungen seien sehr positiv.

In Österreich pflegen mehr als 430.000 Menschen regelmäßig ihre Angehörigen. Viele dieser Personen sind bei ihrer Tätigkeit alleine.

