Neue Aufnahmeoffensive der Polizei gestartet

Sichtbare Tätowierungen künftig erlaubt — Aufnahmeprozedur soll verkürzt werden — Neues Bildungszentrum in Wels

WELS — Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Freitag in Wels eine neue Rekrutierungs- und Imagekampagne der Polizei gestartet. Künftig sollen sichtbare Tätowierungen erlaubt und die Aufnahmeprozedur verkürzt werden. Ziel ist es, junge, sportliche und motivierte Bewerber zu gewinnen.

Durch die Lockerung der Richtlinien für Tätowierungen erwarte man sich rund 30 Prozent mehr Bewerber, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Wann genau dies umgesetzt werden soll, ist noch offen. Aktuell sind Tätowierungen, die nicht von der Sommeruniform mit einem kurzärmligen Hemd verdeckt werden, verboten. Natürlich werde künftig geschaut werden, „was ist drauf“. Es werde quasi jedes Tattoo einer Einzelfallprüfung unterzogen, erläuterte Pilsl.

Außerdem soll das System der Tests in ein Stufenverfahren abgeändert werden. Nur wenn ein Bewerber eine Stufe schafft, darf er zur nächsten antreten. Damit soll das Aufnahmeverfahren laut Pilsl künftig in zwei Monaten abgeschlossen sein. Nach jedem Schritt soll der Bewerber informiert werden, ob er bestanden hat. Der erste Schritt ist der schriftliche Aufnahmetest, dieser soll weiter am Computer abgehalten werden. Das habe nichts mit einer Senkung der Qualitätsstandards zu tun, versicherte Kickl.

Auf Großevents werde das Rekrutierungsteam das Gespräch mit Bewerbern suchen, um diese über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei zu informieren. Polizeisportler haben eine zentrale Rolle.

Präsentiert wurden auch die Pläne für das neue Bildungszentrum Wels. Entstehen soll die Schule in der ehemaligen Frauenklinik. Auf dem 14.700 m² großem Areal befinden sich sechs Gebäude, die ab Sommer adaptiert werden, veranschlagt wurden dafür 1,5 Mio. Euro. In 17 Sälen sollen 425 Polizeischüler von 45 Lehrern unterwiesen werden. Die Umbauarbeiten sollen im Frühjahr 2019 fertig sein, damit im Sommersemester der Unterricht starten kann.

Rückkehrberatung soll reformiert werden

Kickl sprach im Zusammenhang mit jenem Afghanen, der in Wien vier Personen mit einem Messer verletzt hatte, von Kommunikationsproblemen zwischen den beteiligten Stellen. Weiters kündigte er an, das System der Rückkehrberatung für Flüchtlinge auf neue Beine stellen zu wollen. Derzeit wird dieses vom Verein Menschenrechte Österreich und der Caritas angeboten.