Neue Bedrohung für „Zar Putin“

von Manfred Maurer

„Ich bin ein frisches Gesicht. Ich habe nie etwas mit Politik zu tun gehabt“ — so erklärt Wolodymyr Selenskyj seinen Triumph. Mit rund 73 Prozent der Stimmen deklassierte er am Sonntag in der Präsidentenstichwahl Amtsinhaber Petro Poroschenko.

Ganz frisch ist Selenskyjs Gesicht nicht. Es ist vielmehr ein sehr bekanntes in der Ukraine. Der 41-jährige Kabarettist spielte in der beliebten TV-Serie „Diener des Volkes“ einen Präsidenten, der sich dem Kampf gegen korrupte Politiker verschrieben hat.

Diese Mischung aus politischer Jungfräulichkeit und realsatirischer Fiktion war es wohl, die ein unter der allgegenwärtigen Korruption stöhnendes Volk zu Selenskyj überlaufen ließ.

Dieses hat nun große Erwartungen, denen der neue Präsident gerecht werden will: „Ich verspreche, dass ich sie alle nie enttäuschen werde“, sagt Selenskyj in seiner Siegesrede, an deren Ende jedoch ein Satz fiel, der ihm die Arbeit nicht gerade leichter machen dürfte: „Als Bürger der Ukraine kann ich allen postsowjetischen Ländern sagen: ,Schaut auf uns! Alles ist möglich!’“

Diese Worte könnten das Schweigen von Kremlchef Wladimir Putin erklären: US-Präsident Donald Trump, die EU, auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatten längst ihre Gratulationsbotschaften abgeschickt, als aus dem Kreml nur ein äußerst reserviertes Statement kam: Es sei „zu früh“, über einen Glückwunsch an Selenskyj oder „die Möglichkeit einer Zusammenarbeit“ zu sprechen, sagte gestern Nachmittag Putins Sprecher Dmitri Peskow.

In der möglichen Vorbildwirkung der Ukraine sieht Putin schon lange eine Bedrohung: Eine prosperierende Demokratie in Kiew könnte regimekritische Kräfte in Russland beflügeln. Solange die Ukraine von Krisen, Krieg und Korruption gebeutelt wird, ist sie kein Modell für andere Länder.

Die Kür eines Anti-Politikers zum Staatschef ist für Putin vorerst nur ein Warnsignal. Denn Selenskyj muss erst liefern. Die Begeisterung wird schnell verpuffen, wenn hochgeschraubte Erwartungen enttäuscht werden.

Der neue Präsident will nicht nur die Korruption bekämpfen, sondern auch Frieden in der Ostukraine machen. Er plant eine Charmeoffensive an die russische Bevölkerung in den abtrünnigen Donbass- Gebieten, steht aber auch — obwohl selbst aus dem russischsprachigen Osten — zur geplanten Aufwertung der ukrainischen Sprache. Das birgt Konfliktstoff.

Frieden gibt es nur mit Putin, auch wenn der offiziell mit dem Krieg in der Ostukraine nichts zu tun haben will. Frieden ist Voraussetzung für das Gelingen der Transformation vom postsowjetischen Korruptionistenparadies zu einer Demokratie westlicher Prägung. Selenskyj will das in der Ukraine schaffen — und spricht schon davon, dass dies ein Modell für andere ehemalige Sowjetstaaten sein könnte. In so einem System aber wäre kein Platz mehr für sowjetisch sozialisierte Politiker vom Schlage Wladimir Putins, der Selenskyjs Erfolg somit fürchten und möglichst nichts dazu beitagen wird.