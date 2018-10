Neue Betrugsmasche mit Handys

LINZ — In letzter Zeit häufen sich Bestellbetrügereien via Internet bei Mobilfunkbetreibern, warnt die Polizei. Immer wieder würden dabei teure Smartphones erbeutet.

Die Täter gehen dabei folgendermaßen vor: Ein Unbekannter zeigt auf Verkaufsplattformen im Internet unter falscher Identität und nicht nachvollziehbaren

Mail-Adressen Interesse an angebotenen Smartphones. Nachdem sich der Täter mit dem Verkäufer auf einen Preis geeinigt hat, teilt er diesem mit, dass er bereits bei einem Handykauf im Internet betrogen worden sei. Deshalb ersucht er den Verkäufer, ihm elektronisch ein Identitätsdokument zu übermitteln, um sich seine Echtheit bestätigen zu lassen.

Nachdem der Verkäufer ein Dokument per Mail oder Messenger-Dienst an den Unbekannten geschickt hat, schließt dieser damit einen Vertrag mit einem Mobilfunkbetreiber, die bei Abschluss mit teuren Mobiltelefonen werben. Als Lieferadresse der angeführten Smartphones werden laut Polizei immer wieder großräumige und unübersichtliche Gewerbebetriebe oder leerstehende Wohnungen angeführt, wo der Paketzusteller bereits vom Täter erwartet wird.

Tätergruppe aus Russland identifiziert

Da der Betrüger auch die Personalien des oder der Neukunden elektronisch auf seinem Handy vorzeigen kann, wird ihm das neue Mobiltelefon gegen Unterschrift ausgehändigt. In Linz sind derzeit an die 30 Anzeigen mit dem beschriebenen modus operandi anhängig, wobei sich die Geschädigten über das gesamte Bundesgebiet erstrecken. Bislang konnte eine der Serien einer russischen Tätergruppe zugeordnet werden.

„Die Anzeigen wurden von den Mobilfunkbetreibern erstattet, weil deren Rechnungen nicht gezahlt wurden“, erläutert Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Der Schaden für die Unternehmen beläuft sich auf 40.000 bis 50.000 Euro. Die Opfer selbst hätten mit Ausnahme der Unannehmlichkeiten, die Inkassobüros von ihrer Unschuld zu überzeugen, keinen finanziellen Schaden erlitten.