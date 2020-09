Zwei sich schnell ausbreitende neue Brände bedrohen Menschen in Kalifornien. In Napa Valley nordöstlich von San Francisco ordneten örtliche Behörden am Sonntag zahlreiche Evakuierungen an. Rund 1.800 Personen mussten ihre Häuser verlassen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Sprecherin von Napa County, Janet Upton. Seit Sonntag werden die Einwohner von dem “Glass Fire” bedroht, das sich laut Feuerwehr binnen Stunden auf zehn Quadratkilometer ausgebreitet hatte.

Die Evakuierungsmaßnahmen könnten in einem nächsten Schritt auf weitere 5.000 Anrainer ausgeweitet werden. Die Behörden riefen eindringlich dazu auf, Evakuierungsaufrufe unmittelbar zu befolgen. “Die Flammen bewegen sich ziemlich schnell und manchmal auf unvorhersehbare Weise”, sagte Bill MacDonald vom Sheriffbüro von Napa County in einem auf Twitter veröffentlichtem Video. “Wir haben nicht immer die Zeit oder Ressourcen, um zurückzukommen und Sie zu retten.”

Auch im Norden Kaliforniens wurden Einwohner von einem neuen Feuer bedroht. Das sogenannte Zogg Fire brannte nach Behördenangaben am Sonntag rund 28 Quadratkilometer Fläche nieder. Die Brandursache beider Feuer werde ermittelt, hieß es.

Eine Hitzewelle begünstigte den Angaben nach das Waldbrandrisiko in der Region. In Kalifornien werde es auch am Montag aufgrund von Trockenheit und Winden besonders kritisch, warnte das US-Wetteramt. Doch auch in Teilen von Oregon, Utah und New Mexiko sei die Brandgefahr durch das Wetter erhöht.

Seit Mitte August wüten an der US-Westküste Dutzende Großbrände. Allein in Kalifornien kämpfen laut Gouverneur Gavin Newsom über 19 000 Einsatzkräfte gegen diese gewaltigen Feuer. 26 Menschen kamen demnach ums Leben, mehr als 7600 Gebäude wurden Behördenangaben zufolge bisher zerstört. Die flächenmäßig schwersten Brände in der jüngeren Geschichte Kaliforniens haben eine Fläche von mehr als 14 600 Quadratkilometern Land erfasst.