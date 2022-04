Neue Impulse für Rad-Klassiker

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Rechtzeitig zur 60. Auflage erhält das traditionelle Kirschblütenrennen neue Impulse und wird am Sonntag (ab 9 Uhr) in aufgewerteter Form im Raum Wels über die Bühne gehen.

Im Vorjahr mussten Corona-bedingt zahlreiche Hobby- und Amateurfahrer auf die Teilnahme bei Österreichs ältestem verbliebenen Rad-Eintages-Klassiker verzichten, der Fortbestand der Veranstaltung war ungewiss.

Doch Oberösterreichs Rad-Präsident Paul Resch ergriff mit seinem Team die Initiative und gliederte das Eliterennen der Herren in die ÖRV-Bundesliga ein. Rene Pillwatsch fungiert als neuer OK-Chef und die Radsport Wels GmbH tritt erstmals als Veranstalter in Erscheinung.

Mit einer Gastro-Zone am Mistelbacher Berg, einer großen Videowall im Start-Ziel-Bereich (Interspar Wels-Nord) sowie einem Livestream soll der Event Charakter gefördert werden. „Da haben wir in Österreich noch Aufholbedarf“, betonte Resch und nimmt sich die großen Klassiker in Belgien, Frankreich oder den Niederlanden zum Vorbild.

Bei einem derartigen Event sind die beiden Oberösterreicher Michael Gogl und Tobias Bayer am Sonntag im Einsatz. Die Alpecin-Fenix-Profis werden beim Amstel Gold Race ihren Superstar Mathieu van der Pool bestmöglich unterstützen. Der Sieger der Flandern-Rundfahrt 2022 zählt auch auf dem 254,1 Kilometer langen Teilstück von Maastricht nach Valkenburg zu den Favoriten.