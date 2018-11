Neue Krim-Krise: Ruf nach Kriegsrecht

Die Krise zwischen der Ukraine und Russland hat sich am Montag erneut heftig zugespitzt: Nach dem russischen Beschuss ukrainischer Schiffe im Schwarzen Meer hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechts unterzeichnet. Das Parlament hatte von diesem Zeitpunkt an 48 Stunden Zeit, um darüber zu befinden. Zudem wurden die Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.



Schüsse auf See und beschlagnahmte Boote

Ihren Ausgang hatte die Krise am Sonntagabend genommen: Russland verwehrte mit Hilfe eines Frachtschiffs drei ukrainischen Marinebooten die Einfahrt ins Asowsche Meer vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Dessen Benutzung steht beiden Ländern – dies ist vertraglich geregelt – offen. Letztlich haben russische Grenzschutzboote die ukrainischen Schiffe beschossen und dabei mehrere Matrosen verletzt. Anschließend beschlagnahmten russische Soldaten die Boote und brachten sie in den Hafen von Kertsch. Die ukrainschen Besatzungsmitglieder werden in Russland festgehalten.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Die russische Seite rechtfertigte ihr Verhalten damit, dass die ukrainischen Marineboote illegal in russische Gewässer eingedrungen seien. Die Regierung in Kiew spricht hingegen von einem aggressiven militärischen Akt. Sie rief die internationale Gemeinschaft auf, Russland zu bestrafen. Zudem forderte Poroschenko die unverzügliche Freilassung der Matrosen. Auch EU-Kommissar Johannes Hahn schloss sich dieser Forderung an und nannte die Ereignisse im Asowschen Meer „inakzeptabel“.

Die EU-Kommission verurteilte das russische Vorgehen ebenso. Die österreichische Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) brachte ihre „große Besorgnis“ zum Ausdruck: „Die Durchfahrt wurde offenbar ordnungsgemäß von den ukrainischen Schiffen angemeldet.“ Der deutsche Außenminister Heiko Maas erklärte, eine russische Blockade der Durchfahrt ins Asowsche Meer sei „nicht akzeptabel“, er rief beide Seiten zur Deeskalation auf.

Russland ortet ukrainische Wahltaktik

Russland wiederum ortet in dem ukrainischen Vorgehen Wahltaktik. „Dies ist definitiv ein toller Start in Poroschenkos Wahlkampf“, sprach der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Föderationsrat, Konstantin Kossatschow, auf Facebook von einer „schändlichen Piraten-PR-Aktion“.

Tatsächlich findet in der Ukraine im kommenden März die Präsidentenwahl statt. Mit der Verhängung des Kriegsrechtes könnten die Wahlen verschoben werden, weil unter anderem das Versammlungsrecht im Wahlkampf nicht gewährleistet wäre und Ausgangssperren bestehen könnten. Umfragen deuten auf eine Niederlage Poroschenkos hin. Allerdings hat dieser am Montag dem Parlament vorgeschlagen, das Kriegsrecht nur für 30 statt der ursprünglich vorgesehenen 60 Tage zu verhängen. Damit wolle er verhindern, den Wahlkampf zu beeinflussen, sagte er.

EU-Botschafter und UNO-Sicherheitsrat tagen

Am Dienstag Nachmittag werden die EU-Botschafter, die bereits gestern kurz zusammengetroffen waren, über die Krise beraten. Der UNO-Sicherheitsrat trat am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.