Neue Laudamotion soll im März wieder fliegen

Von Christoph Steiner

Mit einem frühmorgendlichen Paukenschlag endete in der Nacht auf Dienstag das erneute Bieterverfahren um die insolvente Niki-Airline. Schlussendlich entschied sich der Gläubigerausschuss um ca. 4:30 Uhr einstimmig für das Angebot von Niki Lauda. Also letztendlich für jenen Mann, der die Airline 2003 gegründet hatte, ehe er sie später an die Air Berlin verkaufte. Und der sich nun nach Air-Berlin- und Niki-Pleite aus der Insolvenzmasse bediente. Rechtzeitig zum Start der Sommersaison ab Ende März soll wieder geflogen werden.

Neuer Name Laudamotion

Allerdings wird der Neustart trotz der Rückkehr des Namensspenders nicht als „Niki“ durchgezogen. „Das Ganze heißt ab jetzt Laudamotion“,erklärte Lauda gestern. Wie viel der neue Airline-Kapitän auf den Tisch legen muss, wurde gestern nicht bekannt – Stillschweigen wurde vereinbart. Laut Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits habe Lauda beim Angebot aber zumindest in manchen Bereichen nachgebessert. So habe er sich zum Standort bekannt, Gesprächsbereitschaft über einen Kollektivvertrag signalisiert sowie erklärt, dass alle rund 1000 Beschäftigten ein Angebot erhalten werden, so Tankovits zum Radiosender Ö1.

Belegschaft war für IAG

Die Arbeitsbedingungen sind ein heikles Themenfeld. Lauda galt in der Belegschaft nicht als Wunschkandidat, die Mitarbeiter sollen sich offen für IAG/Vueling als Käufer ausgesprochen haben.

Bei der IAG gab man sich gestern enttäuscht. Der drittgrößte Flugkonzern Europas hatte den Kaufvertrag für die Tochter Vueling nach dem ersten Verfahren in Deutschland ja schon in der Tasche. Nun bedauere man, dass sich Niki nicht als Teil der Gruppe weiterentwickeln und wachsen kann, heißt in einem dem VOLKSBLATT vorliegenden Statement.

Condor Aufbau-Partner

Damit die neue Laudamotion schon ab März abheben kann, bastelt Lauda an Kooperationen. Mit dem Ferienflieger Condor dürfte man einen Partner bereits mehr oder weniger an Bord haben. Man wolle Sitzkontingente bei der neuen Airline kaufen, überdies habe Laudamotion bereits um Unterstützung in der operativen Abwicklung angefragt, erklärt man bei der Thomas-Cook-Tochter gegenüber dem VOLKSBLATT. Auch sonst dürfte die neue Airline gut gerüstet sein. Schon vor dem Zuschlag hatte Lauda in einem offenen Brief versichert, dass die Flugzeuge für den Neustart sowie die Auslastung bereits gesichert seien.