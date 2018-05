„Neue“ Munition gegen Iran-Deal

Knapp zwei Wochen vor der Entscheidung des US-Präsidenten über einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran lieferte Israel Munition gegen den nach Donald Trumps Meinung „schrecklichsten Vertrag aller Zeiten“: Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will „neue und schlüssige Beweise“ für ein geheimes Atomwaffenprogramm des Iran haben. Israels Geheimdienste hätten vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente aus einem „geheimen Atomarchiv“ in Teheran erhalten. Demnach habe der Iran Material versteckt, das für den Bau von „fünf Hiroshima-Bomben“ reicht, sagte Netanyahu am Montag in Jerusalem bei der wie eine Show organisierten Präsentation der angeblichen Beweise. Die Inszenierung war offenbar akkordiert mit den USA. Denn kurz darauf meldete sich Trump zu Wort: Netanyahus Präsentation zeige, dass er mit seiner Meinung über den Iran zu „hundert Prozent“ Recht gehabt habe.

EU und Atombehörde sehen keine Beweise

Bis zum 12. Mai muss er entscheiden, ob ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran außer Kraft bleiben. Eine Wiederbelebung der Sanktionen bedeutete das Ende des Vertrages, der den Iran zum Verzicht auf Atomwaffen verpflichtet.

Der Iran weist die Anschuldigungen zurück. Es handle sich um aufgewärmte, alte Anschuldigungen, mit denen sich die Atomenergiebehörde (IAEA) bereits auseinandergesetzt habe, sagte Außenminister Mohamed Jawad Zarif. Auch EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini äußerte sich skeptisch: Nach einer ersten Einschätzung habe Netanyahu keine Beweise dafür präsentiert, dass sich der Iran nicht an das Abkommen hält. Die Atomenergiebehörde in Wien zeigt sich ebenfalls wenig beeindruckt: Es gebe „keine glaubwürdigen Hinweise“ auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009, sagte ein IAEA-Sprecher gestern in Wien.