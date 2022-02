Kommentar zum Überfall auf die Ukraine.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine fegt eine Illusion hinweg, an die gerade wir Österreicher uns gern geklammert haben: Durchs Reden kommen d’Leit zsamm!

Putin hatte Österreich darin bestärkt, indem er intensive Beziehungen und jovialen Umgang mit Austro-Promis in Politik und Wirtschaft pflegte. So manche/r Ex-Politiker/in konnte diese special relationship hinterher versilbern und den russischen Sold als Völkerverständigungsprämie schönreden. Es hat sich auch ausgezahlt für Österreich, das in Russland gute Geschäfte machte.

Doch mit den Bomben auf Kiew hat Putin auch Österreichs Brückenbauprojekte in Trümmer gelegt. Ja, man wird — solange die Russen Putin nicht verjagen — irgendwann wieder eine Gesprächsbasis finden müssen. Weil die Alternative ist Krieg, Weltkrieg, Atomkrieg.

Aber zukunftsweisende Verhandlungslösungen sind unmöglich, wenn das Gegenüber nicht wirklich verhandelt, sondern Gespräche nur als part of his bad game betrachtet. Dialog kann jetzt nur noch auf Schadensbegrenzung zielen, nicht mehr auf eine partnerschaftliche Zukunft.

Denn Österreich, Europa, die freie Welt hat es im Kreml nur noch zu tun mit einem Verbrecher, der das Recht des Dschungels über die Spielregeln der Zivilisation stellt. Das ist die neue Normalität. Traurig, tragisch, beängstigend, aber leider die Realität.