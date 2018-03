Neue Polit-Debatte um die Mindestsicherung

VfGH kippt in NÖ Sozialgeld-Regelungen bei Deckel und Wartefrist OÖVP und FPÖ betonen Unterschiede zu Gesetz in Oberösterreich

Dass der Verfassungsgerichtshof Teile der niederösterreichischen Mindestsicherungs-Regelung ohne Reparaturfrist aufgehoben hat (Details siehe Stichwort), sorgt jetzt für eine neue Polit-Debatte um das Sozialgeld. Wobei die Positionen unterschiedlicher nicht sein könnten — wie sich am Beispiel Oberösterreich zeigt. Während es für die Regierungspartner OÖVP und FPÖ auf nach der VfGH-Entscheidung an der oberösterreichischen Regelung nichts zu rütteln gibt, sehen das die SPÖ und die Grünen ganz an ders. Freilich: Ihrer Ansicht, dass Deckelung und Wartefrist auch die oberösterreichische Regelung kippen können, widersprechen OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr vehement.

Deckel „differenzierter“

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) in OÖ und NÖ sei „grundlegend unterschiedlich geregelt“, betonen Mahr und Hattmannsdorfer. Im Gegensatz zur Wartefrist in NÖ erhalten in OÖ jene Bezieher einen niedrigeren Betrag — „BMS light“ — , die Asylberechtigte auf Zeit oder Subsidiär Schutzberechtigte seien. Die Beschränkung der Leistungen für Letztere sei vom Landesverwaltungsgericht bereits bestätigt.

„Sozialsystem schützen“

Wesentlich „differenzierter“ ist in OÖ nach Darstellung von Hattmannsdorfer und Mahr auch die Regelung beim Deckel. Im Gegensatz zu NÖ gebe es nämlich einen Mindeststandard pro Person, aber einer gewissen Personenanzahl im Haushalt hebe sich damit der Deckel von selbst, betonen die beiden. Zudem werde in OÖ das Erwerbseinkommen vom Deckel ausgenommen, „damit landen auch kleinste Verdienst 1:1 im Geldbörsel“, erläutern Hattmannsdorfer und Mahr den Unterschied zu NÖ. Und geben ein „klares politische Bekenntnis“zu BMS-light und Deckel ab, denn damit habe man „einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, unser Sozialsystem vor Überforderung zu schützen und die Attraktivität von OÖ als Zielland für Flüchtlinge zu senken“. Zudem schaffe der Deckel „mehr Leistungsgerechtigkeit und Arbeitsanreize“. Man werde nun die Korrekturen in NÖ „genau beobachten und analysieren und bei Bedarf das eigene BMS-System weiterentwickeln“, so der OÖVP-Sozialsprecher und der FPÖ-Klubchef.

Einheitliche Lösung

In einem sind sich Kritiker — etwas SPÖ, Grüne, Caritas, Diakonie oder AK — und Befürworter von Deckelung und Wartefrist aber einig: Es brauche wieder eine bundeseinheitliche Lösung. Eine solche soll, so die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) bis Jahresende vorliegen. Ziel sei eine bundeseinheitliche Lösung, „die differenziert zwischen denjenigen Personen, die schon länger in das Sozialsystem eingezahlt haben und jenen Nicht-Österreichern, die neu in das Sozialsystem dazu gekommen sind“. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sieht nach der Aufhebung eine „Neuorientierung“ für eine gute und richtige Gesetzgebung.