Neue schwarze Liebe

Die Zustimmung von 87,4 Prozent bei der Kür von Markus Söder zum neuen CSU-Chef beim Münchner Sonderparteitag am Samstag ist zwar ausbaufähig, aber der Blick ist ohnehin nach vorn gerichtet: Nach zwei Wahlpleiten soll Söder die CSU in Doppelverantwortung als Parteichef und bayerischer Ministerpräsident zu neuer Stärke führen. Der 52-Jährigen trat die Nachfolge von Horst Seehofer an, der den Vorsitz auf Druck seiner Partei abgeben musste und sich nun auf das Amt des Bundesinnenministers beschränken muss.

Aufruf zu neuer Einigkeit

Söder rief die CSU vier Monate vor der Europawahl zu neuer Geschlossenheit auf — und sandte gemeinsam mit der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch ein Signal neuer Einigkeit der beiden Schwesterparteien, nach Jahren teils heftiger Streitigkeiten. „Es ist Zeit für eine gemeinsame neue Stärke von CDU und CSU in Deutschland“, sagte Söder und mahnte: „Wir müssen ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen.“ Kramp-Karrenbauer, die seit Dezember die CDU führt, sagte: „Wir sind, wir waren und wir bleiben eine politische Familie.“ Allein die Tatsache, dass die CDU-Chefin zum CSU-Parteitag gekommen war, markiert einen Neubeginn: Zwischen Seehofer und Angela Merkel hatte es oft gekracht, und wenn sie bei der CSU zu Gast war, dann war der Empfang nicht immer freundlich.

Dem Wechsel von Seehofer zu Söder waren heftige interne Machtkämpfe vorausgegangen: Nach der Bundestagswahlpleite 2017 hatte die CSU Seehofer zunächst aus dem Amt des Ministerpräsidenten gedrängt — Söder übernahm den Posten im März 2018. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl 2018 musste Seehofer dann auf Druck der Partei auch den Vorsitz abgeben.

Söder würdigte nun die Verdienste Seehofers, zu dem er lange Zeit in heftiger Konkurrenz stand: „Horst Seehofer hat sich in der Geschichte der CSU um diese Partei verdient gemacht.“ Er schlug ihn selber als neuen Ehrenvorsitzenden vor. Diese Kür ging dann auch fast einstimmig durch.

Distanz zur AfD

Söder kündigte an, die CSU wieder breiter aufstellen zu wollen. Er bezeichnete die CSU nicht nur als Partei der Freiheit und der Sicherheit, sondern auch als Partei der sozialen Verantwortung. Sie solle in verunsichernden Zeiten der Globalisierung „Schutzmacht der Bürger“ sein. Insbesondere die rechtspopulistuische AfD griff er scharf an. Diese sei „auf dem Weg in den rechtsextremen Bereich“.