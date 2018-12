Neue Verfassung für Kuba

Die kubanische Nationalversammlung hat den Entwurf einer neuen Verfassung gebilligt. 583 der 602 Abgeordneten hätten für den Entwurf gestimmt, war in der Zeitung der kommunistischen Regierungspartei „Granma“ am Samstag zu lesen. Die aus der ursprünglichen Fassung des Textes gestrichene Formulierung von der Führungsrolle der Kommunistischen Partei wurde wieder hergestellt. Im neuen Verfassungsentwurf wird aber – als Zeichen einer vorsichtgen Öffnung des Landes – das Recht auf Privatbesitz verankert. Zudem soll wieder das Amt eines Ministerpräsidenten geschaffen werden. An der Debatte nahm auch der ehemalige Staatschef Raul Castro (Mi.) teil. Als nächstes werden die Bewohner der Karibikinsel in einem Referendum über die Verfassungsnovelle abstimmen; voraussichtlich am 24. Februar.