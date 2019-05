Neue „Verwaltungsehe“ auf Schiene

Hellmonsödt und Zwettl an der Rodl reagieren auf Herausforderungen

Zwischen H und Z liegt S — und das nicht nur im Alphabet. Auch wenn die Gemeinden Hellmonsödt und Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) geografisch durch die Gemeinde Sonnberg getrennt sind, wollen sie gemeinsame Wege gehen, und zwar als Verwaltungsgemeinschaft.

Am Donnerstag haben die Gemeinderäte diesem Unterfangen zugestimmt, in Zwettl einstimmig, in Hellmonsödt waren die 20 ÖVP-Gemeinderäte dafür, die fünf Blauen dagegen, berichteten die Bürgermeister Jürgen Wiederstein (Hellmonsödt) und Roland Maureder (Zwettl).

Hauptgrund, dass man in der Verwaltung über die Gemeindegrenzen hinweg zusammenarbeiten will, sei die personelle Situation. Zum einen stehen Pensionierungen an, zum anderen steigen die Herausforderungen, heißt es etwa unter Verweis auf die Neuerungen im Haushaltswesen. Jeder personelle Ausfall durch Krankheit oder Urlaub könne Schwierigkeiten bereiten. Es gehe nicht um Einsparungen, sondern um die Frage, „wie kann die Arbeit der Gemeindeverwaltung bestmöglich erledigt werden“, sagt der Amtsleiter von Hellmonsödt, Martin Zeller.

Viel erwarte man sich von der Digitalisierung, ergänzt sein Zwettler Kollege Ferdinand Schoissengeier. Die organisatorische Zusammenführung der Verwaltungen — am Ende soll es nur mehr einen Amtsleiter geben — erfolgt schrittweise und unter Einbindung der Mitarbeiter, begleitet wird der Prozess vom Engerwitzdorfer Amtsleiter Alfred Watzinger. Für das erste Halbjahr 2020 sind die notwendigen politischen Beschlüsse geplant.