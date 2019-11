Neue Wege bei Suche nach Pflegekräften

Händeringend werden in OÖ Pflegekräfte gesucht, doch selbst neue Ausbildungsmodelle lindern den Personalmangel nur in Ansätzen. Weshalb — wie berichtet — LH Thomas Stelzer, LH-Stv. Manfred Haimbuchner und Landesrätin Birgit Gerstorfer nun Sozialministerin Brigitte Zarfl brieflich ersucht haben, das benötigte Pflege- und Betreuungspersonal in die Mangelberufsliste 2020 aufzunehmen. Damit soll Personal auch außerhalb der EU-Grenzen angeworben werden können.

Für OÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer ist der Brief ein „enorm wichtiges Signal an Wien“. Man werde in Zukunft „jede helfende Hand in der Pflege brauchen. Daher werden wir hier auch neue Wege gehen und die Maßnahmen ausweiten müssen“, betont Hattmannsdorfer gegenüber dem VOLKSBLATT. Er verweist darauf, dass auf der für 2019 verordneten Mangelberufsliste Pflegekräfte noch nicht uneingeschränkt oder überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hätten. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, so der OÖVP-Sozialsprecher.

Wie dringend dieser Handlungsbedarf ist, zeigt eine Zahl deutlich: Weil Personal fehlt, können in den 137 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen bereits 430 Plätze nicht belegt werden — und das bei steigender Tendenz, wie im Brief an die Sozialministerin festgehalten wird.