Neue Wege zurück in die Erfolgsspur

Bei der 67. Auflage der Vierschanzentournee gelang Ryoyu Kobayashi als drittem Skispringer der „Grand Slam“, also ein Sieg bei jedem Bewerb. Drei Jahre später hat der 25-Jährige dieses Kunststück mit dem Erfolg beim Neujahrsspringen in Garmisch schon wieder zur Hälfte geschafft.

Die Jägerschaft, die das verhindern will, ist aber groß — allen voran Marius Lindvik (NOR/+ 13,2 Punkte), Überraschungsmann Lovro Kos (SLO/17,7) und die deutsche Hoffnung Markus Eisenbichler (21,1).

Rot-Weiß-Rot ist einmal mehr keine Modefarbe an der Spitze der Tournee —Jan Hörl (9.) und Daniel Huber (10.) kämpfen zumindest um einen Top-10-Platz.

Stefan Kraft, die größte Hoffnung im Vorfeld, konnte sich „dank“ verpasster Garmisch-Quali erstmals seit vielen Jahren am Neujahrstag anderen Dingen — etwa dem Langlauf — widmen. „Ich bin ein bisschen schneller gelaufen als sonst, ein bisschen zum Durchputzen.“

Herausforderung für Rückkehrer Hayböck

Am Sonntag versuchte der Doppelweltmeister auf der 70-m-Schanze in Seefeld das richtige Gefühl wieder zu finden. Ob es gelungen ist, wird sich heute, Montag (13.30/live ORF 1) in der Quali auf dem Bergisel weisen.

„Es ist leider nicht so, dass immer das Gleiche hilft“, war Kraft selbst gespannt. Moralische Unterstützung gibt es diesmal wieder direkt vor Ort von Kumpel Michael Hayböck. Der Oberösterreicher schaffte es nach seinem gelungenen Comeback im Conti-Cup in die nationale Gruppe, anders als übrigens Hinzenbach-Kollege Markus Schiffner.

Die Tournee wird nicht nur sportlich eine Herausforderung, erklärte Hayböck, denn nach dem Bandscheibenvorfall sei klar: „So tun wie immer, als wäre nichts gewesen, das spielt es nicht. Es ist die große Challenge, dass ich körperlich gut durchkomme.“ Er müsse auf sich selbst hören, der Körper sei das Wichtigste. „Wenn ich weiter dabei sein möchte, muss es wettkampftechnisch gut laufen und ich muss es körperlich gut vertragen.“