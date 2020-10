Joshua Cheptegei und Letesenbet Gidey haben am Mittwoch in Valencia neue Langstreckenlauf-Weltrekorde aufgestellt. Cheptegei sorgte über 10.000 Meter in 26:11,02 Minuten für eine neue Topmarke, der 24-Jährige unterbot die 15 Jahre alte Rerkorzeit des Äthiopiers Kenenisa Bekele (26:17:53) deutlich. Die 22-jährige Äthiopierin Gidey war über 5.000 Meter in 14:06,62 Minuten ebenfalls deutlich schneller als ihre Landsfrau Tirunesh Dibaba (14:11,15) 2008 in in Oslo.