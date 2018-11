Die neue Buhlschaft

Die neue Salzburger Buhlschaft ist nicht neu in Salzburg: Valery Tscheplanowa wurde für ihre Mitwirkung in Ulrich Rasches diesjähriger Inszenierung von „Die Perser“ mit tollen Kritiken und einer Nestroy-Preis-Nominierung bedacht. Unter ihren Auszeichnungen finden sich u. a. der Ulrich-Wildgruber-Preis (2018), der Titel „Schauspielerin des Jahres“ (2017) und der Alfred-Kerr-Darstellerpreis (2014).



bezahlte Anzeige

Die 38-jährige Deutsche lebt in Berlin und gilt als eine der interessantesten und vielseitigsten Darstellerinnen ihrer Generation. Auf den rotierenden Scheiben von „Die Perser“ spielte sie im Landestheater im Frauenchor des persischen Ältestenrates und — barbusig und weiß bemalt — den Geist des alten Perserkönigs Dareios. „Talent, Präsenz, Aura, über all diese Dinge, mit denen man Schauspielerinnen gemeinhin beschreibe, verfüge Tscheplanowa zweifellos“, wurde Regisseur Rasche im Vorjahr im Fachmagazin „Theater heute“ zitiert, aber das Entscheidende sei „ihr Arbeitsethos, mit welcher Hartnäckigkeit und Lust und Energie sie sich das erarbeitet. Sie verlässt sich nicht auf ihr Können, sondern ist mit äußerster Wachheit bei der Sache und setzt dadurch auch ihre Arbeitspartner in Bewegung.“ Tscheplanowa wurde 1980 in Kasan in der Sowjetunion geboren, kam als Achtjährige (widerstrebend, wie sie erzählt) mit ihrer Mutter nach Deutschland und ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Heuer wurde sie auch mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet — für ihre Lesung von Paulus Hochgatterers „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“. Sie wirkt auch immer wieder in TV- und Kinoproduktionen mit.

Wiederaufnahme-Premiere am 20. Juli 2019

Wiederaufnahme-Premiere für Michael Sturminger und seine „Jedermann“-Inszenierung aus 2017 ist der 20. Juli 2019. Tobias Moretti spielt wieder die Titelrolle, sein Bruder Gregor Bloeb übernimmt die Doppelrolle Guter Gesell und Teufel, und auch sonst sind viele Domplatz-Debüts angekündigt: Falk Rockstroh spielt den Glauben, Helmut Mooshammer den Armen Nachbarn, Michael Masula den Schuldknecht, Markus Kofler den Koch. Björn Meyer und Tino Hillebrand verkörpern den dicken und den dünnen Vetter.