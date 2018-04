Einst hat er dort sein Handwerk gelernt, am Donnerstag eröffnete der Mauthausener Bäcker Gerhard Winkler im Haus der ehemaligen Bäckerei Hofmann in der Linzer Landstraße seine 13. Filiale. Benannt ist sie nach dem Großvater, der vor 120 Jahren die Bäckerei in Mauthausen gegründet hat. Angeboten wird im „Johann`s“ aber nicht nur Brot und Gebäck. Mit Mehlspeisen ganztägigem Frühstück, vielen warmen Gerichten und auch geöffnetem Sonntag will Winkler die Linzer verwöhnen.