Neuer Cluster bei Fleischverarbeiter

Aktuell sind in OÖ (Stand Sonntag, 17 Uhr) 761 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden.

Im Klinikum Freistadt ist ein 82-Jähriger verstorben, er ist der 69. Corona-Tote in OÖ. Nachdem am Samstag sieben Fälle in einem Innviertler Fleischverarbeitungsbetrieb aufgetreten sind, sollen bis heute Abend 150 weitere Testergebnisse vorliegen. Der Cluster eines Paketzustelldienstes im Bezirk Linz Land hat sich auf 112 erhöht.

Der Krisenstab informiert Fahrgäste der Buslinie 15, „Thalheim bei Wels–Schule“ um 7.03 Uhr bis „Wels–Wallerer Straße“ an den Tagen von 15. bis 17. September wegen eines positiven Fahrgastes.

Zudem war ein Corona-Infizierter am 13. September in „Helgas Jausenstüberl“ in Bad Leonfelden und im Fischverarbeitungsbetrieb Taschner in Weißkirchen hielt sich am 16. und 17. September eine betroffene Person auf.