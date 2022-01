Neuer Geschäftsführer für die Therme Geinberg

Karl Berghammer übernimmt mit 1. Februar die Leitung des Spa Resort Therme Geinberg. Berghammer löst Manfred Kalcher ab, der zehn Jahre lang Geschäftsführer in Geinberg war und nun als COO von Vamed Vitality World (VVW), zu deren Resort-Gruppe Geinberg gehört, nach Wien geht.

Berghammer hat langjährige Erfahrung im Thermengeschäft: Er war in Geinberg bereits Room Division Manager und später Hoteldirektor. Zuletzt leitete der gebürtige Innviertler zwölf Jahre lang das Tauern Spa Zell am See – Kaprun. Zum Spa Resort in Geinberg gehören die Therme, die Geinberg5 Private Spa Villas, das Haubenrestaurant Aquarium sowie das Vier Sterne S-Vitalhotel.

Berghammer: „Ich freue mich ausgesprochen, nun wieder zurückzukehren und diesen beeindruckenden Betrieb zu übernehmen, der in der Zwischenzeit eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat“.

Unter Kalcher wurde das Resort unter anderem um die Luxusvillen Geinberg5 sowie die Karibikwelt erweitert. Zudem führte Kalcher das Nachhaltigkeitskonzept „Green Geinberg“ ein – inklusive emissionsfreie Klimatisierung des Resorts.

Therme als Arbeitgeber für 300 Mitarbeiter

Die Therme ist mit 300 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region. Sie ist eines von acht VVW-Resorts in Österreich. Diese ist Teil der Vamed AG. Kalcher wird nach Unternehmensangaben das Geinberg „auch künftig bei Investitionen und Projekten unterstützen“.