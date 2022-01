Neuer Höchststand: 27.677 Corona-Neuinfektionen und 14 Tote in Österreich – 3.315 in OÖ

Das Gesundheitsministerium vermeldete am 19. Jänner 2022, 27.677 Neuinfektionen mit Covid-19. In den letzten 24 Stunden starben in Österreich 14 Menschen. Für Oberösterreich wurden 3.315 neue Infektionen mit Covid-19 gemeldet.

Mit 9.161 Neuinfektionen ist Wien der Spitzenreiter gefolgt von Niederösterreich (4.044) und Oberösterreich (3.315)

Die 27.677 Neuinfektionen (Stand 19. Jänner, 9:30 Uhr) teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 362, Kärnten: 815, Niederösterreich: 4.044, Oberösterreich: 3.315, Salzburg: 2.771, Steiermark: 2.398, Tirol: 3.702, Vorarlberg: 1.109 und Wien: 9.161.

Gestorben (Stand 19. Jänner, 9:30 Uhr) sind an den Folgen der Infektion mit dem neuen Coronavirus bisher 13.956 Personen, die meisten davon – nämlich 2.835 – in Wien. Zahlen der weiteren Bundesländer: Burgenland (448), Kärnten (1.107), Niederösterreich (2.614), Oberösterreich (2.371), Salzburg (799), Steiermark (2.516), Tirol (830) und Vorarlberg (436).