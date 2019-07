Neuer Hoffnungsträger für oö. Wälder

Douglasien sollen in Zukunft die Fichten in Oberösterreichs Wäldern ersetzen, denen der Klimawandel zu schaffen macht

60 Meter hoch und stramm gewachsen. So sieht der neue Hoffnungsträger in Oberösterreichs Wäldern aus. Nachdem der Borkenkäfer ganze Wälder vernichtet hat, setzt man nun auf Douglasien, die nicht auf dem Speiseplan des Käfers stehen. „Was jetzt gepflanzt wird, wird im Jahr 2100 umgeschnitten.

Wir brauchen daher Bäume, die dem Klimawandel standhalten. Für die Fichte gibt es in Oberösterreich keine optimalen Verhältnisse mehr“, erklärt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger bei einem Lokalaugenschein im Domkapitel Linz. Für die Fichte wird daher ein Ersatz gesucht. Fündig wurde man bei der Douglasie. Sie ist Trockenheit im Sommer gewöhnt, kann rund 25 bis 40 Prozent mehr CO2 binden als die Fichte und hat gute Auswirkungen auf den Waldboden.

Allerdings wird es in Zukunft keine Monokulturen mehr geben „Es gibt keine Wunderbaumart, die alle Probleme löst, es braucht eine gute Mischung der Hölzer“, erklärt Bischofsvikar Johann Hintermaier, der das Domkapitel Linz verwaltet. Douglasien sind in Oberösterreich derzeit noch ein Nischenprodukt. Diese Nadelbaumart wächst im Land ob der Enns auf nur etwa 0,1 Prozent der gesamten Waldfläche was 500 Hektar entspricht.

Die ältesten und höchsten Douglasien sind im Domkapitel Linz in St. Thomas am Blasenstein zu finden. Mit 59,9 Metern ist eine dort befindliche Douglasie wahrscheinlich auch der höchste Baum Oberösterreichs. Er liefert ein Holzvolumen von etwa zehn Festmetern, allerdings wurde dieser Baum unter besonderen Schutz gestellt und wird, im Gegensatz zu seinen Artgenossen, nicht aktiv gefällt. „Ich plädiere dafür, Douglasien in die Wälder zu setzen“, sagt Rudolf Ortner, der die Bäume in seinem Sägewerk in Tragwein verarbeitet. Fichten seien zwar auch wichtig jedoch bereite ihm der Klimawandel und der damit verbundene Anstieg des Borkenkäfers Kopfzerbrechen. „Jeder Baum der jetzt wegen dem Borkenkäfer gefällt wird, fehlt uns irgendwann“, so Ortner.

Holzbau für Klimaschutz

Noch sei die Fichte die wichtigste Baumart, aber auch die Douglasie sei gut einsetzbar und kann etwa dann punkten, wenn es um Statik im Außenbereich geht, erklärt Ortner. Er tritt außerdem dafür ein, zum Schutz des Klimas beim Bau auf Holz zu setzen. „Für ein Holzhaus werden etwa 40 Kubikmeter Holz benötigt. Dadurch können in dem Haus dauerhaft 40 Tonnen CO2 gespeichert werden.

Um das zu verbrauchen, muss man mit dem Auto schon einige Kilometer zurücklegen“, rechnet er vor. Außerdem wachse in Österreich alle elf Sekunden so viel Holz nach, wie für den Bau eines Einfamilienhauses benötigt wird.