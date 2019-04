Neuer Musikvereinschef Stephan Pauly wird vorgestellt

Stephan Pauly tritt am Montag erstmals als designierter Chef des Wiener Musikvereins an die Öffentlichkeit. Lange hatte die Klassikinstitution mit dem 47-jährigen Deutschen verhandelt, bis man sich einig wurde. Nun steht fest: Der derzeitige Intendant der Alten Oper in Frankfurt folgt 2020 auf Thomas Angyan als Intendant des Musikvereins.

Angyan wird seinen Ende Juni 2020 endenden Vertrag nach 32 Jahren an der Spitze des Konzerttankers nicht mehr verlängern. Daraufhin wird Pauly ihm folgen, der in Österreich bereits von 2004 bis 2012 als Leiter des künstlerischen Bereichs der Internationalen Stiftung Mozarteum Erfahrungen sammeln konnte.