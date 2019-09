Meinung von Christoph Steiner Neuer Name als neuer Impuls

15 Jahre lang landete man am blue danube airport Linz wenn man mit dem Flugzeug in der Landeshauptstadt ankam. Nun weicht der doch etwas sperrige Begriff dem leicht merkbaren und logischen Namen Airport Linz.

Zwar ist es nur ein Name, den auch ein neues Marketingkonzept begleiten soll, doch vielleicht gibt er doch einen gewissen Impuls, dass es am Linzer Flughafen wieder stetig bergauf geht.

Von Passagierzahlen wie vor zehn Jahren ist man meilenweit entfernt, auch heuer flogen Sommer-Destinationen wie Tunesien wieder aus dem Programm.

Gerade in Zeiten, in denen in gewissen Kreisen probiert wird, eine „Flugscham“ zu propagieren, wird es für für die Flughäfen nicht einfacher. Hier kann jeder Impuls wertvoll sein.