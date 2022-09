Neuer Name, alte Verbundenheit

„Es ist an der Zeit, Gmunden etwas zurückzugeben und zu zeigen, dass wir die Sporthauptstadt sind und nicht Wien“, erklärte Christian Thurner, der als 16-Jähriger bei den Swans am Basketball-Parkett ankam und eine ewige Verbundenheit entwickelte, die nun im ersten Sportengagement seines in Dubai ansässigen Unternehmens „OCS International Group“ gipfelte.

Der Vizemeister heißt, zumindest für die nächsten drei Spielzeiten, OCS Swans Gmunden, der von nun an die Heimspiele im Raiffeisen Sportpark (zuvor Volksbank Arena) austragen wird.

Das i-Tüpfelchen

„Bereits letztes Jahr haben sie uns unterstützt. Unsere Vereinsstruktur mit über 100 Sponsoren und 150 ehrenamtlichen Helfern bleibt bestehen — das gesteigerte OCS-Engagement ist das i-Tüpfelchen“, sagte Gmundens Sportlicher Leiter Richard Poiger.

Es wartet eine heiße Saison. National soll Liga-Krösus Wien mehr geärgert werden als im Vorjahr, international wollen die Gmundner, nach dem erstmaligen Gruppenphase-Einzug, „anklopfen“ und ein Zweitliga-Team — gemeinsam mit den Flyers und dem FCN Wels — wurde installiert. Um all das finanziell zu bewältigen, ist das Budget auf eine Million gestiegen — alleine der Europacup kostet 120.000 Euro.

Von Daniel Gruber