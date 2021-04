Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

2007 kam der erste Nissan Qashqai auf den Markt, seither verkauft er sich wie die sprichwörtliche warme Semmel.

Nun geht die dritte Generation an den Start, und die kann man am 26. und 27. April im Rahmen einer Vorpremiere im Autohaus Bamminger in Sattledt schon besichtigen – wegen COVID-19 wird jedoch um Terminvereinbarung gebeten.