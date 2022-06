Neuer Softwarepark-Leiter

Der Informatiker Stephan Winkler, Leiter des Department Medizin- & Bioinformatik und Data Science & Engineering der FH OÖ in Hagenberg, wird neuer wissenschaftlicher Leiter des Softwarepark Hagenberg.

Er folgt in dieser Funktion Michael Affenzeller nach, der die Neupositionierung Hagenbergs in den vergangenen drei Jahren vorangetrieben hat und mit 1. Juli als Provost in das Präsidium der Fachhochschule OÖ einzieht.

Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner bedankte sich bei Michael Affenzeller für sein Engagement bei der Neupositionierung des Softwareparks.