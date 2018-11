Neuer Stolperstein für Brexit

Als lägen auf dem Weg aus der EU nicht schon genug Steine, kommt nun auch noch ein riesiger Felsen hinzu: Gibraltar. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez will gegen den Brexit-Vertragsentwurf stimmen, falls es keine Änderungen am Umgang mit der britischen Halbinsel Gibraltar in Südspanien geben sollte. Madrid erhebt seit langem Ansprüche auf Gibraltar und will nun, dass die Verhandlungen über die Beziehungen nach dem Brexit mit London nicht von Brüssel, sondern von Spanien geführt werden. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte am Dienstag, dass sich die Brüsseler Behörde der spanischen Bedenken bewusst sei. Die Verhandlungen seien aber noch im Gange, eine Absegnung des Abkommens bei einem EU-Sondergipfel am Sonntag weiterhin geplant.

Größter Stolperstein für den von Premierministerin Theresa May mit den 27 verbleibenden EU-Staaten ausgehandleten Brexit-Plan ist die notwendige Zustimmung im britischen Parlament, wo sich keine keine Mehrheit abzeichnet. Das Votum findet im Dezember statt.

bezahlte Anzeige

Ob es dann May überhaupt noch in ihrer jetzigen Funktion gibt, ist auch nicht gewiss. Noch sammeln sich ihre Gegner in der konservativen Partei, um sie zu stürzen. Die dafür notwendigen 48 Angeordneten aus dem Unterhaus sind aber bisher nicht zusammengekommen. „Geduld ist eine Tugend, Tugend ist eine Zier“, sagte der Wortführer der Anti-May-Rebellen, Jacob Rees-Mogg, am Dienstag.

Für Mittwoch hat May eine Reise nach Brüssel angesetzt, um EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu treffen. Sie selbst rechnet aber mit keinem Durchbruch, wie sie gestern einen Sprecher ausrichten ließ. Am Donnerstag wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als derzeitiger EU-Ratsvorsitzender zu May nach London fliegen.

Stich.wort

Gibraltar

1704 nahm Großbritannien den strategisch wichtigen Felsen zwischen Atlantik und Mittelmeer im Zuge der spanischen Erbfolgekriege in Besitz. 1713 musste Spanien den „Affenfelsen“ im „Vertrag von Utrecht“ abtreten, forderte ihn jedoch bald zurück. Seit 1830 britische Kronkolonie, hat Gibraltar heute den Status eines britischen Überseegebiets. Beim Referendum 2016 stimmten 95 Prozent der 32.000 Gibraltarer gegen den Brexit.