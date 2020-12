Neuerliche Ausweitung der Gratis-Tests in Oberösterreich

Aufgrund des nach wie vor großen Interesses und des ungebrochenen Andranges zu den kostenlosen Antigen-Tests hat das Land Oberösterreich in den letzten Tagen bereits mehrmals die Testkapazitäten aufgestockt. Um noch mehr Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich noch vor oder während der Festtage testen zu lassen, wurde jetzt in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Oberösterreich die Einbindung weiterer Testorte und Drive-In Stationen in das Netz der Antigen-Testungen umgesetzt.

„Es ist uns ein Anliegen, so vielen Landsleuten wie möglich noch vor oder während der Festtage die Möglichkeit zu bieten, sich kostenlos testen zu lassen. Daher freut es mich besonders, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Oberösterreich hier rasch und unkompliziert eine neuerliche Ausweitung der Testkapazitäten anbieten können“, so Landeshauptmann Stelzer.

„Mit mehr als 24.000 überwiegend freiwilligen Mitarbeitern ist das OÖ. Rote Kreuz die landesweit größte humanitäre Hilfsorganisation und steht seit Beginn der Corona-Pandemie im Einsatz. Unsere Mitarbeiter nahmen bereits rund 500.000 Testabstriche ab. Das Angebot der Antigen-Testungen erweitert die Testkapazitäten für die Bevölkerung noch zusätzlich“, sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter.

Welche Standorte kommen nun neu hinzu?

Bezirkssporthalle Braunau

08:00 – 12:00 (22. – 26.12.)

RK Drive In Eferding

11:00 – 14:00 (22.&23. 12.)

11:00 – 13:00 (24.12.)

11:00 – 14:00 (25.12.)

Gmunden Kongresshaus Toscana

14:00 – 18:00 (22.&23.12.)

09:00 – 13:00 (24.&25.12.)

Grieskirchen Sportarena

08:00 – 17:00 (22. – 25.12.)

Kirchdorf – Sporthalle Kremsmünster

13:00 – 16:00 (22.12.)

08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00 (23.12.)

08:00 – 14:00 (24. – 26.12.)

Perg – Drive In Langenstein

13:00 – 16:00 (22., 23., 25.12.)

RK Drive In Ried im Innkreis

13:00 – 16:00 (23.12.)

11:00 – 14:00 (24. – 26.12.)

RK Drive In Rohrbach

12:00 – 14:00 (22. – 25.12.)

Schärding – RK Drive In Münzkirchen

11:00 – 14:00 (22. – 25.12.)

11:00 – 12:30 (26.12.)

Steyr-Land – RK Drive In Waldneukirchen

13:00 – 15:00 (22. – 26.12.)

RK Drive In Freistadt

13:30 – 17:00 (22. – 24.12.)

RK Drive In Vöcklabruck

13:30 – 15:30 (23.12– 26.12.)

Für Fragen rund um die Gratis-Testungen für die Standorte Linz Berufsschule, Bad Leonfelden, Ried im Innkreis, Schlierbach und Vöcklabruck steht eine Infohotline unter 01312220113 (Montag bis Sonntag 8:00 – 12:30 und 13:00 – 17:00 Uhr (24. & 31.12. 8:00 – 14:00, 25. und 26. Dezember, sowie 1. Jänner 8:00 – 12:30 und 13:00 – 16:00 Uhr) sowie eine Mailadresse (oberoesterreich@mobiler-covid-test.at) zur Verfügung. Fragen zu den Standorten Wels und Steyr sind direkt an das Magistrat der jeweiligen Statutarstadt zu richten.

Wo kann ich mich anmelden?

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Testung an den bisherigen Standorten

– Bad Leonfelden

– Ried im Innkreis

– Schlierbach

– Vöcklabruck

– Linz Berufsschule 8 https://ooe.testet.at

Testung Standort Design Center Linz

www.linz.at/massentest

Testung Standorte Stadt Steyr + Wels + alle oben genannten Drive-In Standorte

https://oesterreich-testet.at/