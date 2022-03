Neues Allzeithoch: 47.795 Corona-Neuinfektionen und 42 Tote in Österreich

Das Gesundheitsministerium vermeldete am 9. März 2022 47.795 Neuinfektionen mit Covid-19. In den letzten 24 Stunden starben in Österreich 42 Menschen.

Spitzenreiter ist Niederösterreich mit 11.216 Neuinfektionen, gefolgt von Oberösterreich mit 9.007.

Die 47.795 Neuinfektionen (Stand 9. März, 9:30 Uhr) teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 869, Kärnten: 1.617, Niederösterreich: 11.216, Oberösterreich: 9.007, Salzburg: 2.868, Steiermark: 7.770, Tirol: 3.207, Vorarlberg: 2.286 und Wien: 8.955.

Gestorben (Stand 9. März, 9:30 Uhr) sind an den Folgen der Infektion mit dem neuen Coronavirus bisher 15.113 Personen, die meisten davon – nämlich 3.112 – in Wien. Zahlen der weiteren Bundesländer: Burgenland (485), Kärnten (1.194), Niederösterreich (2.853), Oberösterreich (2.554), Salzburg (857), Steiermark (2.674), Tirol (884) und Vorarlberg (500).

Mehr dazu in Kürze...