Neues “Asterix”-Album zum 60-Jahr-Jubiläum im Oktober

Titel und Inhalt sind noch geheim, der Erscheinungstermin nicht: Am 24. Oktober wird zum 60-Jahr-Jubiläum der “Asterix”-Reihe ein neues Album aus der Feder des Autorenduos Jean-Yves Ferri und Didier Conrad veröffentlicht. Der am Montag veröffentlichte Teaser von Band 38 zeigt den Druiden Miraculix bei dem Versuch, den Jüngsten im Dorf etwas Geschichte zu lehren.

“Es ist unglaublich, welche Bedeutung diese Comicreihe heute in der Popkultur hat”, wird Conrad in einer Mitteilung der Egmont Ehapa Media GmbH zitiert. “Für das neue Abenteuer haben Jean-Yves und ich uns von dem geflügelten Wort ‘unsere Vorfahren, die Gallier’ inspirieren lassen … Natürlich ist nicht wirklich bekannt, wer ihre Vorfahren waren! Soviel kann ich immerhin schon verraten: Eine sehr wichtige Person kommt in das Dorf. Wer? Das erfahrt Ihr im neuen Album!”

Seit der Veröffentlichung des ersten Heftes am 29. Oktober 1959 wurden laut Angaben des Verlags 390 Millionen Alben verkauft. Dazu zählen Übersetzungen in 111 Sprachen und Dialekte. Als Schöpfer der Reihe zeichneten Albert Uderzo und René Goscinny verantwortlich. Am 15. März kommt der Animationsfilm “Asterix – Das Geheimnis Des Zaubertranks” ins Kino.