Neues Budget ohne neue Schulden

Ab neun Uhr früh steht am Dienstag im oberösterreichischen Landtag drei Tage lang das zweite von Landeshauptmann Thomas Stelzer vorgelegte Landesbudget zur Diskussion. Nach dem Voranschlag 2018 legt Stelzer auch für 2019 ein Null-SchuldenBudget vor, die Einnahmen und Ausgaben halten sich mit 5,71 Milliarden Euro die Waage. Und: Nach 67 Millionen Euro im heurigen Jahr sollen im Jahr 2019 weitere 90 Millionen Euro an Schulden getilgt werden.

„Dauerhafte Trendwende in der Haushaltspolitik“

Für Stelzer hat der im Vorjahr eingeschlagene „Chancen statt Schulden“-Kurs bereits Früchte getragen: Die Ratingagentur Standard and Poor’s habe dem Land OÖ die bestmögliche Bonitätsnote AA+ bestätigt und den Ausblick von negativ auf stabil verbessert. „Der Landeshaushalt 2018 war kein einmaliger Erfolg oder gar eine Eintagsfliege, sondern eine dauerhafte Trendwende in der Haushaltspolitik“, betonte der Finanzreferent anlässlich der Budgetpräsentation. Nachsatz: „Andere Länder reden davon, keine Schulden mehr zu machen. Oberösterreich redet nicht, Oberösterreich handelt“.

SPÖ gegen Budget der eigenen Landesrätin

Während OÖVP und Regierungspartner FPÖ das Budget uneingeschränkt beschließen werden, ist bei einzelnen Kapiteln mit Gegenstimmen von SPÖ und Grünen zu rechnen. Besonders kurios: Obwohl das Budget des Sozialressorts überdurchschnittlich um 4,3 Prozent auf 596 Millionen Euro steigt und in dieser Form zwischen LH Stelzer und Landesrätin Birgit Gerstorfer ausverhandelt worden war, lehnen die Roten nun das Sozialbudget ab. Begründung: Es trage keine soziale Handschrift. Auch die Kapitel Bildung, Kultur und Wohnbau werden von der SPÖ nicht mitgetragen.

Mit den Bereichen Soziales, Wohnbau, öffentlicher Verkehr und Bildung sind auch die Grünen unzufrieden, ihre Zustimmung machen sie von der Annahme von Abänderungsanträgen abhängig. Im Gegensatz zur SPÖ torpedieren sie ihr Regierungsmitglied aber nicht: Den von LR Rudi Anschober verantworteten Bereichen Integration und Umwelt tragen die Grünen mit.

OÖ bekommt erstmals eine LH-Stellvertreterin

Ehe am Donnerstag der Budgetbeschluss gefasst wird, kommt es noch zum Sesselrücken auf der Regierungsbank. Michael Strugl (OÖVP), seit 2013 Landesrat und seit April 2017 Landeshauptmann-Stellvertreter, verlässt die Politik in Richtung Verbund-Vorstand. Er hat am Mittwoch seinen letzten Tag im Landtag, ein Interview mit Strugl lesen Sie am Mittwoch im VOLKSBLATT.

Neu in die Landesregierung kommt der bisherige Chef der Thermenholding, Markus Achleitner. Der Wechsel bringt auch eine Premiere: Mit Christine Haberlander gibt es erstmals in OÖ eine Landeshauptmann-Stellvertreterin. Beide werden am Donnerstag in ihre neuen Funktionen gewählt.