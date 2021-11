Black Wings: Neues Duo und ein überraschender Abgang

Die Verhandlungen hatten bereits als gescheitert gegolten, nun einigten sich die Steinbach Black Wings doch mit Trainer Raimo Summanen auf eine Zusammenarbeit. „Es war ein fortlaufender Prozess, wir sind in Kontakt geblieben“, erklärte Manager Gregor Baumgartner.

Der 59-jährige Finne gilt als Eishockey-Guru, gewann unter anderem in seiner Heimat zwei Meistertitel als Trainer, als Spieler wurde er 1995 Weltmeister und gehörte 1984 und 1985 zum Kader von Stanley-Cup-Sieger Edmonton Oilers. „Wir haben einen Mann mit Erfahrung gesucht, der uns in einer schwierigen Situation helfen kann“, so Baumgartner.

Ebenfalls neu ist Angreifer Colin Smith, der 28-jährige Deutschkanadier kommt aus der schwedischen Liga von Södertälje zum Tabellenletzten. Weil der Kader damit die Punktewertung überschritt, meldeten die Linzer überraschend Dragan Umicevic ab, mit drei Toren und 14 Assists immerhin zweitbester Scorer im Team.

„Es war keine leichte Entscheidung, Dragan ist ein sehr guter Spieler. Er ist aber auch schon ein bisschen älter (37, Anm.), hatte viel Eiszeit. Wir glauben, dass Colin Smith uns helfen wird“, meinte Baumgartner.