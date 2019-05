Neues Förderprogramm für Kunst und Kultur im digitalen Raum

„Ein bemerkenswertes Symbol, das Kunst- und Kulturschaffenden nutzen wird.“ Mit diesen Worten präsentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer gestern anlässlich der jährlich stattfindenden Kulturreferentenkonferenz der Länder, die dieses Mal im Linzer Schlossmuseum abgehalten wurde, eine „Premiere“.

„Bund und Länder werden erstmals gemeinsam einen Schwerpunkt zum Thema Kunst und Kultur im digitalen Raum schaffen und dieses Programm auch gemeinsam finanzieren“, erklärte Stelzer. Dem „Call 2020“ zur Kunst im digitalen Raum, für den die Ausschreibung noch heuer erfolgt, können Künstler ebenso folgen wie Kulturvermittlungseinrichtungen.

Jurys in den einzelnen Bundesländern werden die Auswahl aus den eingereichten Projekten treffen, diese sollen dann 2020 umgesetzt werden. Das Programm werde demnächst von Blümel und den Ländervertretern unterzeichnet, so Stelzer. Die Kosten von fünf Millionen Euro tragen jeweils Bund und Länder zu gleichen Teilen. Es sei wichtig, gemeinsam Herausforderungen wie jene der Digitalisierung anzunehmen, betonte die Wiener Stadträtin. Veronica Kaup-Hasler.

Jedes Bundesland könne im Rahmen des Programmes bedarfsorientiert agieren. „Die Förderung der Digitalisierung ermöglicht auch neue künstlerische Formate und das Überschreiten von Grenzen zwischen Kunstformen“, stimmte die Tiroler Kulturreferentin LRin Beate Palfrader ein.

Klares Bekenntnis zum gebührenfinanzierten ORF

Vor allem Wien, Niederösterreich und Oberösterreich werde demnächst das Thema Donaulimes beflügeln, der in einer Sitzung Anfang Juli in Baku zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden soll, berichtete Stelzer von einem weiteren Programmpunkt der Konferenz. Das Museum Lauriacum in Enns biete sich hier als Drehscheibe an.

Die Kulturreferenten der Länder haben sich bei ihrer Sitzung zudem einstimmig zur Gebührenfinanzierung des ORF bekannt. „Wir kommen damit dem Info- und Bildungsauftrag nach“, betonte der Kärntner LH Peter Kaiser. Auch der regionalen Berichterstattung durch einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Sender käme große Bedeutung zu: „Damit werden auch wichtige kulturelle Einrichtungen der Länder gefördert.“ Letzteres sei auch für Oberösterreich, das neben Vorarlberg als einziges Bundesland keinen Aufschlag auf die GIS-Gebühren einhebe, mit ein Grund dafür gewesen, sich in dieser Frage mit den anderen Ländern zu solidarisieren, so Stelzer.