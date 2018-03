Neues Hilfsangebot für Suchtkranke in OÖ

pro mente bietet in Linz Werkstättenplätze und in Steyr einen weiteren niederschwelligen Zugang für ganz massiv Betroffene

LINZ – Internet- und Handysucht, aber auch die Cannabis-Abhängigkeit sind im Vormarsch. Rauchen (1,2 Mio. Betroffene), Alkohol (370.000) und die Opioidabhängigkeit (29.000) vor allem bei Jungen ist eher rückläufig, so die Statistik. pro mente OÖ macht jetzt auf ihr neues niederschwelliges Angebot in Linz und Steyr sowie für das Coaching für Kinder „kico“ von psychisch kranken bzw. suchtkranken Menschen aufmerksam.

Vor allem für jene, die so tief in der Problematik stecken, dass sie nicht in der Lage sind z. B. das Angebot der Suchtbehandlung im Krankenhaus anzunehmen, stehen in Linz seit einem halben Jahr mit „back.up“ zwölf Werkstättenplätze zur Verfügung, die Betroffene ohne Anmeldung vormittags drei Stunden lang nützen können. „Dort lernen sie ihre Talente kennen und können den Selbstwert aufbauen. Gut angenommen wird auch das Frühstück bzw. Mittagessen, das jene bekommen, die den Vormittag durchgehalten haben“, schildert Sylvia Libiseller, pro-mente-Geschäftsleiterin Sucht: „Bisher waren wir mit 60 bis 70 Klienten im Kontakt, etliche konnten durch die Maßnahme sogar in einen Job vermittelt werden.“

Das Angebot von „convoy“ in Steyr umfasst neben der Unterstützung und Beratung u. a. auch die Begleitung bei Behördengängen. Die niederschwelligen Angebot würden nicht nur den Betroffenen helfen, sondern auch der Gesellschaft etwas bringen.

Viele Gründe für eine Suchterkrankung

Der Auslöser, dass jemand von Nikotin, Alkohol, Drogen oder substanzunabhängig süchtig wird, kann vielfältig sein, weiß Primar Kurosch Yazdi, stv. Vorsitzender von pro mente und Suchtexperte am Neuromed Campus in Linz: „Liegt in der Familie ein massives Sucht- oder Gewaltproblem vor, ist die Gefährdung für die Kinder entsprechend höher.“ Entgegenwirken kann jedoch, jeder positive Kontakt des Kindes mit einem verlässlichen Erwachsenen aus dem Umfeld, ergänzt Christoph Lagemann vom Institut Suchtprävention.