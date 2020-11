Neues Kulturleitbild beschlossen

Eine Grundlage für die künftige Entwicklung von Kunst und Kultur in Oberösterreich: Dieses Ziel verfolgte der von Landeshauptmann Thomas Stelzer initiierte Diskussionsprozess zum neuen Oö. Kulturleitbild, das Ende September vom Landeskulturbeirat und gestern einstimmig vom Oö. Landtag beschlossen wurde.

„Das neue Kulturleitbild ist kein Maßnahmenkatalog, den wir Punkt für Punkt abarbeiten. Es sind vielmehr kulturelle Leitplanken, an denen wir uns in Zukunft in der Kulturpolitik orientieren. Besonders freut es mich, dass wir diese Leitplanken in einem vorbildhaften Prozess mit allen Stakeholdern gesetzt haben“, zeigte sich OÖVP-Kultursprecherin LAbg. Elisabeth Manhal über den breiten Konsens erfreut.

Mit einem „verbindenden Bogen“ vom ersten zum neuen Kulturleitbild seien die „grundlegenden Thesen der oberösterreichischen Kulturpolitik“ festgelegt worden. Darauf aufbauend wird die oö. Kulturpolitik in sechs strategischen Handlungsfeldern neu beschrieben: Kunst schaffen im 21. Jahrhundert, vermittelnde Kommunikation/Kulturvermittlung, Labore der Zukunft, worauf wir stehen (Volkskultur, kulturelles Erbe), Nachwuchsschmiede Oberösterreich und Kunst als Motor nach innen, als Botschafter nach außen.

Neu ist zudem, dass das Oö. Kulturleitbild von einer eigenen jährlichen kulturpolitischen Veranstaltungsreihe begleitet wird. Daneben wird es alle drei Jahre einen Bericht an den Landtag geben.

„Ein wichtiges Zeichen“ nannte gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer im Landtag den Beschluss des neuen oö. Kulturleitbildes: „Es ist eine Basis, die neue Dynamik in die Kunst und Kultur unseres Landes bringen und eine positive Kraft auslösen wird“. Jetzt gehe es darum, das neue Kulturleitbild zu leben und zu begleiten.