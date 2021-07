Neues Lernparadies für Kinder von internationalen Arbeitskräften

Viel Licht, offene Klassenräume, eine Lern- bibliothek und Tablets schon in der „Volksschule“ – all das und vieles mehr finden die 302 jungen Menschen von sechs bis 16 Jahren an der Anton Bruckner International School (ABIS) in Linz vor.

Die Kinder aus 52 Ländern – etwa 20 Prozent Österreicher – können im neu gebauten Bruckner Tower ihre Bildungskarriere im Kindergarten starten und je fünf Klassen im Primary Years Programm und im Middle Years Programm durchlaufen. Die Matura ist derzeit noch an der Linz International School Auhof (Lisa) zu absolvieren.

„Schule ist mehr als Wissensvermittlung, man findet Freunde, lernt, im Team zusammenzuarbeiten und macht Erfahrungen fürs Leben, zudem spielt der Raum eine wesentliche Rolle“, weiß Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander: „In diesem zukunftsweisenden Gebäude finden sich die Schüler in einer modernen Umgebung mit modernster Pädagogik wieder.“

Die ABIS, die seit 2015 vom Schulverein der Kreuzschwestern geführt wird, ist auch ein Anreiz für internationale Fachkräfte, um mit ihren Familien nach Österreich zu kommen, betont LH Thomas Stelzer bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch im Beisein von Bürgermeister Klaus Luger.

Die globale Ausrichtung der Schule zeigt sich nicht nur im internationalen Lehrplan, sondern auch in der Zusammenarbeit und finanziellen Unterstützung durch Unternehmen. Die Eltern zahlen Schulgeld.