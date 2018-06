Neues Psychiatriezentrum am Neuromed Campus

LINZ – Um die Behandlung noch gezielter auf den jeweiligen Patienten abzustimmen und im Bereich der Personalressourcen eine gewisse Flexibilität zu erreichen, wird die Struktur der bisher acht psychiatrischen Abteilungen im Neuromed Campus in Linz verändert. Sechs Abteilungen, die grundsätzlich erhalten bleiben, werden vom Suchtexperten Primar Kurosch Yazdi koordiniert und kommen unter das Dach des neuen „Klinikzentrum Psychiatrie“ – daneben bleiben die Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt und die Psychiatrie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters in der bisherigen Form bestehen. Das kündigten am Dienstag die Geschäftsführer des Kepler Uniklinikums, Elgin Drda und Heinz Brock, an. Das neue Konzept soll unter Einbindung der betroffenen Abteilungen bis Ende 2019 erarbeitet werden. Yazdi geht zudem davon aus, dass die Psychiatrie-Professur an der Johannes Kepler Universität nicht vor 2020 neu besetzt sein wird.

Spitalsreform II wird mit Ende Juni umgesetzt

Bereits mit Juni 2018 wird die Vorgabe der Spitalsreform II aus dem Jahr 2011, wonach 41 Spitalsbetten am Standort reduziert werden müssen, vollständig umgesetzt sein. Die noch ausstehenden 15 Betten werden jetzt abgebaut. Das neue Psychiatrie-Zentrum wird künftig 379 Plätze umfassen, Forensik und Jugendpsychiatrie 82.

Trend geht Richtung ambulant statt stationär

„Eine zeitgemäße Psychiatrie stellt ambulant vor stationär und folgt damit einem generellen Trend in der Medizin. Längere Spitalsaufenthalte sind nur indiziert, wenn es sich um schwere Erkrankungsepisoden handelt“, erläutert Primaria Adelheid Kastner, die Chefin der Forensik. Der durchschnittliche Patient liegt derzeit elf Tage auf einer psychiatrischen Abteilung, die häufigsten Diagnosen betreffen Depressionen, Suchterkrankungen (vorwiegend Alkoholprobleme) und Demenz. Wobei letztere aufgrund der Demografie im Steigen ist.

Bereits in den vergangenen Jahren sind, laut dem stv. Ärztlichen Leiter, Prim. Udo Illievich, verschiedene ambulante Strukturen aufgebaut worden – u. a. wurden die tagesklinischen Plätze auf 24 verdoppelt, ein Sozialpsychiatrisches Ambulanzzentrum (Aufnahmezentrum) errichtet, die Übergangspflege aus- und ein fachärztliches Übergangsmanagement aufgebaut.

Im Vorjahr wurden im Neuromed Campus 8199 psychiatrische Patienten stationär und 9086 ambulant behandelt.

em